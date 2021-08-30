Полиция разоблачила махинации с элитной недвижимостью в Киеве на 72 млн грн

Недвижимость принадлежала двум юридическим компаниям, одна из которых - с иностранными инвестициями.

Полиция разоблачила организованную преступную группу, которая завладела пятью объектами элитной недвижимости в Киеве общей стоимостью 72 млн гривен.

Недвижимость принадлежала двум юридическим компаниям, одна из которых - с иностранными инвестициями, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В состав организованной преступной группы входило шесть человек. Злоумышленники использовали заранее поддельные правоустанавливающие документы юридических компаний. Без ведома владельцев они заключали договоры купли-продажи и переоформляли право собственности на недвижимое имущество на одного из членов группы. Незаконно полученное имущество преступники легализовали, а полученные средства распределяли между собой.

"В состав преступной группы входило шесть мужчин: 56-летний организатор и пять его сообщников. Все злоумышленники имели свою роль в указанной схеме - псевдо-директор, псевдо-покупатель, ответственный за силовой блок при заключении договоров и перевозке средств", - говорится в сообщении.

Полицейские провели двенадцать обысков в местах проживания и пребывания членов организованной группы. В результате они обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

По данным полиции, в настоящее время трем злоумышленникам объявлено о подозрении в незаконном завладении имуществом и отмывании средств. Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.