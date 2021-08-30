На Кубе можно будет легально расплатиться криптовалютой

В четверг Центральный банк Кубы (BCC) опубликовал резолюцию о криптоактивах, ее фрагмент опубликовал портал Coindesk. Финрегулятор сообщил в документе, что разработает правила расчета криптовалютами и лицензирования провайдеров, пишет bloomchain.

Фото: thecoinshark.net

Что известно

ЦБ страны разрешит использование «определенных виртуальных активов» из-за «социально-экономического интереса» к ним. Какие именно криптовалюты войдут в список, не сообщается.

Виртуальный актив, по мнению Ц Б Кубы — это «цифровое отображение ценности, которое можно передать по виртуальным каналам и использовать для платежей или инвестиций».

Компании могут совершать торговые и платежные операции с криптовалютами только между собой или с физическими лицами, обменивать их и погашать за счет них обязательства.

«Даже когда виртуальные активы и провайдеры расчетов с ними работают вне финансовой системы, риск финансовой нестабильности растет» — отмечает финрегулятор.

Государственным органам не рекомендуется использовать виртуальные активы в расчетах без разрешения Ц Б Кубы .

Популярность криптовалют на острове растет: bitcoin занял первое место среди поисковых запросов кубинцев на портале TradingView с ноября 2020 по январь 2021. Интерес к криптовалютам вырос на 12% в этом году, согласно исследованию Decrypt.

На Кубе уже работают криптокомпании: платформа по обмену bitcoin Qbita, стартапы по проведению криптоплатежей Fusyona, Bitremesas и QvaPay. Инвестиционные платформы Trust Investing и QubitTech предлагают услуги по управлению криптоактивами кубинцев.

Qbita — ведущий провайдер крипто-услуг на Кубе, основана в 2019. Число пользователей на конец 2020 составило 13 тыс человек. Объем транзакций на ту же дату достиг $354,7 тыс.