На Кубе можно будет легально расплатиться криптовалютой

В четверг Центральный банк Кубы (BCC) опубликовал резолюцию о криптоактивах, ее фрагмент опубликовал портал Coindesk. Финрегулятор сообщил в документе, что разработает правила расчета криптовалютами и лицензирования провайдеров, пишет bloomchain.

На Кубе можно будет легально расплатиться криптовалютой
Фото: thecoinshark.net

Что известно

  • ЦБ страны разрешит использование «определенных виртуальных активов» из-за «социально-экономического интереса» к ним. Какие именно криптовалюты войдут в список, не сообщается.

  • Виртуальный актив, по мнению Ц Б Кубы — это «цифровое отображение ценности, которое можно передать по виртуальным каналам и использовать для платежей или инвестиций».

  • Компании могут совершать торговые и платежные операции с криптовалютами только между собой или с физическими лицами, обменивать их и погашать за счет них обязательства.

  • «Даже когда виртуальные активы и провайдеры расчетов с ними работают вне финансовой системы, риск финансовой нестабильности растет» — отмечает финрегулятор.

  • Государственным органам не рекомендуется использовать виртуальные активы в расчетах без разрешения Ц Б Кубы.

Популярность криптовалют на острове растет: bitcoin занял первое место среди поисковых запросов кубинцев на портале TradingView с ноября 2020 по январь 2021. Интерес к криптовалютам вырос на 12% в этом году, согласно исследованию Decrypt.

На Кубе уже работают криптокомпании: платформа по обмену bitcoin Qbita, стартапы по проведению криптоплатежей Fusyona, Bitremesas и QvaPay. Инвестиционные платформы Trust Investing и QubitTech предлагают услуги по управлению криптоактивами кубинцев.

Qbita — ведущий провайдер крипто-услуг на Кубе, основана в 2019. Число пользователей на конец 2020 составило 13 тыс человек. Объем транзакций на ту же дату достиг $354,7 тыс.

Напомним, граждане Кубы не могут использовать карты Visa или Mastercard для оплаты онлайн-заказов из Америки из-за санкций, введенных США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин: Средства от МВФ поступили на счет УкраиныМинфин: Средства от МВФ поступили на счет Украины
Держателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировкамиДержателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировками
Минфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населенияМинфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населения
В 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиардаВ 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиарда
Binance ввела обязательную верификацию пользователейBinance ввела обязательную верификацию пользователей
Блок рекламы


Похожие новости
Банковский счет можно открыть через приложение "Дія"Банковский счет можно открыть через приложение "Дія"
В Украине запустили онлайн-карту налогов. Что можно узнатьВ Украине запустили онлайн-карту налогов. Что можно узнать
Приватбанк не планирует искать новых клиентов. Будет больше зарабатывать на существующихПриватбанк не планирует искать новых клиентов. Будет больше зарабатывать на существующих
В Минцифры анонсировали легализацию расчетов криптовалютой
СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнергоСНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнерго
Сенат США собирается облагать налогом операции с криптовалютой. Хотят собрать $28 миллиардовСенат США собирается облагать налогом операции с криптовалютой. Хотят собрать $28 миллиардов
Rio Tinto будет разрабатывать литиево-борное месторождение в СербииRio Tinto будет разрабатывать литиево-борное месторождение в Сербии
Хрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый законХрущевки в Украине можно будет сносить без согласия жильцов: правительство подготовило новый закон
Южмаш будет сотрудничать с Саудовской АравиейЮжмаш будет сотрудничать с Саудовской Аравией
В Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-гоВ Минфине рассказали, как будет расти минимальная зарплата до 2024-го
Последние новости
Подгружаем последние новости