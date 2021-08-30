Все стабильно. В МАУ отреагировали на заявление СНБО о долгах компании

Финположение авиакомпании МАУ максимально стабильное и эффективное. Перевозчик оплачивает текущие платежи, с аэропортом Борисполь перешел на предоплату. Об этом говорится в комментарии СЕО авиакомпании МАУ Евгения Дыхне, пишет Лига.

Фото: epravda.ua

По словам Дыхне, чистая прибыль МАУ по итогу первого полугодия составила 21,7 млн грн.

Он добавил, что после прихода на должность руководителя компании в 2019 году, первым его шагом было закрытие нерентабельных маршрутов в Пекин, Астану, Минск, Бангкок.

«Этот шаг финансово оздоровил компанию уже к началу 2020 года. И если бы не COVID и Иран , мы были бы успешными уже в 2020 году. В первом квартале 2020 года мы на $11 млн опережали утвержденный бюджет. Даже в кризисный 2020 год с точки зрения операционных показателей мы были более эффективными, чем много лет до этого. За этот период мы вернули пассажирам $44 млн, при том, что продажи билетов в период острой фазы пандемии были сведены к нулю. Уже в первом полугодии 2021 года EBIDTA зафиксирована на уровне 1,1 млрд грн», — прокомментировал СЕО авиакомпании.

Дыхне добавил, что не смотря на заявление СНБО, авиакомпания, впервые за много лет находится в диалоге с властями.