Все стабильно. В МАУ отреагировали на заявление СНБО о долгах компании
Финположение авиакомпании МАУ максимально стабильное и эффективное. Перевозчик оплачивает текущие платежи, с аэропортом Борисполь перешел на предоплату. Об этом говорится в комментарии СЕО авиакомпании МАУ Евгения Дыхне, пишет Лига.
По словам Дыхне, чистая прибыль МАУ по итогу первого полугодия составила 21,7 млн грн.
Он добавил, что после прихода на должность руководителя компании в 2019 году, первым его шагом было закрытие нерентабельных маршрутов в Пекин, Астану, Минск, Бангкок.
«Этот шаг финансово оздоровил компанию уже к началу 2020 года. И если бы не COVID и Иран, мы были бы успешными уже в 2020 году. В первом квартале 2020 года мы на $11 млн опережали утвержденный бюджет. Даже в кризисный 2020 год с точки зрения операционных показателей мы были более эффективными, чем много лет до этого. За этот период мы вернули пассажирам $44 млн, при том, что продажи билетов в период острой фазы пандемии были сведены к нулю. Уже в первом полугодии 2021 года EBIDTA зафиксирована на уровне 1,1 млрд грн», — прокомментировал СЕО авиакомпании.
Дыхне добавил, что не смотря на заявление СНБО, авиакомпания, впервые за много лет находится в диалоге с властями.
«И профильный министр, и все чиновники, принимающие решения, видят в моих словах и действиях желание цивилизованным образом урегулировать, реструктуризировать, разработать план выплат», — утверждает Дыхне.
Предыстория
23 августа СНБО поручил Кабмину урегулировать ситуацию с долгами МАУ перед аэропортом Борисполь и Украэрорухом из-за которых авиакомпания может прекратить работу.
Авиакомпания «МАУ» завершила 2020 с убытком в 4,5 млрд грн против 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году. Задолженность авиакомпании перед госпредприятием по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») составляет около 1 млрд грн.