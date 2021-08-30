Немцы испугались инфляции и бросились скупать золото

Жители Германии испугались растущей инфляции и стали еще активнее, чем раньше, скупать золотые слитки. Как пишет Bloomberg, спрос на драгметалл в Германии в первой половине 2021 года стал самым высоким с 2009-го.

Немцы испугались инфляции и бросились скупать золото
Фото: Globallookpress.com

Золотой ажиотаж

Всемирный совет по золоту подсчитал, что золотые слитки и монеты в Германии стали покупать на 35% чаще, чем в предыдущие шесть месяцев. При этом в мире спрос на золото вырос в среднем на 20%.

Эксперты считают, что вкладываться в металл сейчас перспективно — так можно застраховать средства от обесценивания.

Исполнительный директор дилера драгметаллов Philoro Edelmetalle GmbH Рафаэль Шерер заявил, что первом полугодии 2021-го его компания продала на 25% больше золота, чем в 2020-м — тогда спрос на слитки тоже не был маленьким.

Страх перед инфляцией

То, что немцы бросились вкладываться в золотые активы Шерер объясняет «страхом перед инфляцией, который заложен в ДНК народа». В прошлом столетии при Веймарской республике в стране случилась гиперинфляция. Валюта обрушилась из-за затрат на противостояние Антанте в Первой мировой войне, а после войны пришлось выплачивать неподъемные репарации странам-победительницам. Инфляция в то время достигла трех миллионов процентов в месяц.

Сейчас на фоне восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса инфляция в Германии снова начала расти. В июле, например, потребительские цены поднялись сильнее всего за последние десятилетия — на 3,8% в годовом выражении.

Шерер добавил, что отрицательные процентные ставки в Европе также сделали активы в драгметаллах более привлекательными.

Тем не менее, цены на золото упали почти на семь процентов с начала июня. Причиной тому послужило укрепление доллара и сокращение мер монетарного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы США.

Стоимость металла, как правило, оценивается в американской валюте и находится в обратной зависимости от доллара. Чем дороже доллар — тем дешевле металл. В 2020 году золото подорожало, а с восстановлением экономики США цена снова пошла на спад

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по словам руководителя департамента по корпоративному анализу группы ICU Александра Мартыненко вполне вероятен сценарий, при котором к концу года золото еще потеряет в цене. Если инвестор не ожидает шоков в мировой экономике, то соотношение доходности и рисков сейчас говорит не в пользу покупки золота.

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