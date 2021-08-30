Банковский счет можно открыть через приложение "Дія"

Всего полторы минуты понадобится украинским гражданам, чтобы открыть счет в любом банке страны. Первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб рассказал о новых возможностях, которые открывает для жителей Украины мобильное приложение "Дія".

После того, как в Украине е-паспорта приравняли на законодательном уровне к бумажным и пластиковым, возможности мобильного приложения "Дія" стали просто ошеломительными. Теперь украинцам не нужно носить с собой документы, их цифровые аналоги всегда есть в смартфоне. Даже открыть банковский счет, можно сидя на остановке в ожидании трамвая за полторы минуты.

По словам Алексея Выскуба, открыть банковский счет с помощью цифрового паспорта в электронном сервисе "Дія" очень просто. Представитель Минцифры назвал открытие банковского счета в приложении "чистым кайфом" и рекомендовал всем попробовать пройти эту несложную процедуру, которая займет не более 90 секунд.

В Минцифры отмечают, что в 2021 году более 6 миллионов граждан Украины начали пользоваться возможностями приложения "Дія", в 2022-м году эту цифру хотят довести до 15 миллионов. В течение ближайших месяцев к взаимодействию через электронный сервис "Дія" будут подключать все больше государственных и бизнес-структур.

Украинцы уже сейчас могут в "Дія" путем простых манипуляций получить более 70 государственных услуг, а также открыть доступ к 11 своим цифровым документам.