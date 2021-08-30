ПриватБанк принял решение о разделении

Государственный ПриватБанк с 1 сентября 2021 года будет разделен на две структуры. Такое решение принял Наблюдательный совет финучреждения.

ПриватБанк разделят на две части: изменения вступают в силу с 1 сентября

Наблюдательный совет одного из крупнейших банков Украины утвердил создание новой структуры и состава правления государственного ПриватБанка. Об этом сообщается на официальном сайте ПриватБанка.

Согласно решению Набсовета, ПриватБанк будет разделен на "хороший" и "плохой". Ответственным за координацию процедуры разделения активов финучреждения назначен Игорь Лебединец. Он же был утвержден на пост заместителя главы правления по вопросам реорганизации и проблемных активов назначен.

Советником главы правления в вопросах стратегии по токсическому портфелю стала Галина Пахачук, которая до этого около пяти лет занималась решением вопросов управления проблемными активами банка и была заместителем главы правления ПриватБанка.

ПриватБанк разделят на две части: изменения вступают в силу с 1 сентября

Ожидается, что в ходе разделения будут собраны все эффективные активы ПриватБанка, их причислят к "хорошему" банку. Проблемные активы передадут в отдельное сформированное учреждение - "плохой" банк.

При этом, всем своим вкладчикам и клиентам ПриватБанк гарантирует стабильность и слаженную работу финансового учреждения. Реорганизация банка проводится ради улучшения качества и эффективности работы.


Шевченко Лилия, Тудей

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