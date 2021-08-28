Налоговая служба уточнила, как работает финмониторинг

В Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали, в каких случаях будет запускаться система финансового мониторинга и блокировка банковских операций.

Заблокируют счет в банке: Налоговая служба назвала банковские операции, которые попадают под финмониторинг

Налоговая служба ссылается на Закон Украины № 361-IX от 6 декабря 2019 года "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в котором четко прописано, какие операции подлежат финансовому мониторингу.

При любых обстоятельствах финмониторинг будет запущен, если сумма финансовой операции равна или превышает 400 тысяч гривен. Субъекты хозяйственной деятельности, которые проводят лотереи и/или азартные игры, должны будут пройти процедуру финансового мониторинга при осуществлении банковских операций на сумму от 55 тысяч грн.

Стоит учитывать, что общая сумма транзакции касается не только денежных переводов в гривнах, но и в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, сумма которых эквивалентна пороговым суммам.

Заблокируют счет в банке: Налоговая служба назвала банковские операции, которые попадают под финмониторинг

Финансовому мониторингу будут подвержены все банковские операции (получение и перевод средств, предоставление или получение кредита (займа) и т. д., если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции является подозрительной. К таковым относятся лица и организации, имеющие негативную репутацию или имеющие регистрацию в государствах, которые не выполняли рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, подозревались в финансировании терроризма, распространения оружия массового уничтожения.


Шевченко Лилия, Тудей

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