Кабмин разрешил объединить "Турбоатом" и "Электротяжмаш"

Объединенное предприятие планируют выставить на приватизацию.

Кабмин разрешил объединить "Турбоатом" и "Электротяжмаш"
Фото: stroyobzor.net.ua

Кабинет министров на заседании 26 августа позволил объединить завод "Электротяжмаш" с "Турбоатомом".

Об этом сообщается в распоряжении №1005 от 26 августа.

Объединение произойдет путем присоединения АО "Завод "Электротяжмаш" к АО "Турбоатом".

Объединенную компанию собираются выставить на приватизацию.

Соответствующие изменения правительство внесло в распоряжение правительства от 16 января 2019 года "Об утверждении перечня объектов большой приватизации государственной собственности".

"Турбоатом" специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций акционерного общества "Турбоатом" принадлежит государству (компания управляется Фондом госимущества).

"Электротяжмаш" принадлежит государству и является одним из крупнейших в Украине производителей энергетического оборудования - выпускает гидро- и турбогенераторы, электродвигатели мощностью от 160 Вт до 12,5 МВт, уникальные электрические машины для прокатных станов.

26 августа 2021 года предприятие завершило корпоратизацию, став с государственного предприятия акционерным обществом.

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