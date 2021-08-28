Укрпочта потратит миллионы на обзвон клиентов

Компания Укрпочта намерена обзвонить всех своих клиентов и обсудить лично с каждым опыт сотрудничества. Один из крупнейших украинских почтовых операторов выделил огромные деньги на звонки потребителям.

Вероятно, абсолютно всем украинцам от мала до велика придется пообщаться с представителем Укрпочты по телефону. Компания заявила о намерении удвоить расходы на звонки потребителям.

Тендер на закупку услуги по обзвону клиентов подразумевает выделение пяти с половиной миллионов гривен. По предварительным данным, аукцион состоится 26 октября 2021 года.

Исполнитель, который выиграет тендер, возьмет на себя обязанность провести опросы с нужными вопросами среди клиентов АО "Укрпочта", а также осуществлять обзвон потребителей.

Как стало известно, Укрпочта заплатит 5,46 миллионов гривен компании, которая сделает 100 миллионов секунд результативных звонков до конца 2024 года. В день исполнитель обязуется обзвонить от 2000 до 5000 клиентов. Уточняется, что Укрпочта оплатит только результативные звонки, остальные останутся без оплаты.

Стоит отметить, что подобную услугу по обзвону клиентской базы Укрпочта закупает уже не впервые, но на этот раз сумма несравнимо огромная.