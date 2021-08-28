Тейперинг надо начинать сейчас, иначе экономику США ждет перегрев — чиновник ФРС

Джеймс Буллард, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса считает, что центробанку стоит скоро начать сокращение своей программы ежемесячных стимулов. По его мнению, если не завершить этот процесс до конца марта, экономике США грозит перегрев, пишет CNBC.

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Буллард — один из многих руководителей ФРС считающих, что центральный банк должен начать сворачивание своей программы ежемесячной покупки на $120 млрд казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг.

Буллард сказал, что эта программа была целесообразной в 2020 году, когда американский бизнес нуждался в поддержке из-за пандемии Covid-19, но она может создавать пузыри на финансовых рынках и неконтролируемую инфляцию.

«У нас есть новый подход, и в его рамках мы говорили, что позволим инфляции на некоторое время выйти за пределы целевого показателя. Но не настолько», — прокомментировал Буллард недавний рост цен в США .

Он считает, что тейперинг надо начать уже сейчас и закончить его к концу первого квартала следующего года. Тогда, по его мнению, можно будет оценить ситуацию и, если инфляция не замедлится, принять агрессивных мер по ее сдерживанию.

ФРС создает пузырь на рынке недвижимости

Буллард отметил, что есть основания полагать, что покупка облигаций ФРС привела к созданию пузыря на рынке жилья США .

«Я думаю, есть опасения, что покупкой активов мы наносим больше вреда чем пользы. На рынке недвижимости надувается пузырь — медианная цена на дом, по крайней мере, та, которую я видел, приближается к $ 400?000. Наше бездействие по поводу цен на жилье в середине двухтысячных создала нам кучу проблем. В этот раз мы должны быть более осторожны», — сказал он.

Контекст

Буллард выступил в рамках ежегодной конференции ФРС в Джексон-Хоул, которая в 2021 году проходит онлайн. Руководство центрального банка использует саммит, чтобы обсудить текущую ситуацию в экономике США и способы корректировки монетарной политики. В этом году, вероятно, важнейшей темой для обсуждения станет начало тейперинга.

Буллард имеет репутацию «ястреба», то есть он, как правило, более склонен повышать процентные ставки и отказывается от либеральной монетарной политики раньше, чем его коллеги. Он не имеет права голоса в комитете ФРС по вопросам формирования политики, но получит его в 2022 году.

Уменьшение программы выкупа активов в $120 млрд — это лишь первый шаг. Затем ФРС перейдет к увеличению процентных ставок.