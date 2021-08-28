Всемирный банк отложил возвращение сотрудников в офисы до следующего года
Сотрудники Всемирного банка начнут возвращаться в офисы не раньше января. Об этом
Причина
Это решение принято на фоне растущей заболеваемости коронавирусом в США, уточняет агентство.
Планируется, что с 3 января офисы Всемирного банка начнут заполняться на 50%.
«Мы верим, что это решение принято в интересах здоровья и безопасности сообщества Всемирного банка и обеспечивает баланс возможных последствий для наших клиентов», — говорится в сообщении организации, пишет Forbes.
Изначально Всемирный банк планировал начать возвращать своих сотрудников в офисы 7 сентября, уточняет агентство.
А что у других
Ранее стало известно, что Goldman Sachs с сентября будет пускать в свои здания в США только вакцинированных от COVID-19. Причем речь идет не только о сотрудниках, но и о клиентах.
Прививок от сотрудников, которые возвращаются в офис, будут требовать также Google и Facebook.
Одна из крупнейших авиакомпаний США, Delta Air Lines, решила обязать непривитых сотрудников доплачивать по $200 в месяц за медицинскую страховку.