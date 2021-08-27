В июле кредиторы банков-банкротов получили 1,1 миллиарда

В июле 2021 года неплатежеспособные банки, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, направили на погашение требований своих кредиторов 1,12 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ.

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Кому и сколько выплачено

Из общей суммы, в частности, на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения направлено 208 млн грн на погашение требований юрлиц, которые не связаны с банками, — 906,2 млн грн.

Из общей суммы на внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов было направлено 388,9 млн грн.

Родовид Банк выплатил Нацбанку 233,3 млн грн, банк Финансовая инициатива — 99,2 млн грн и банк «Финансы и кредит» — 6,3 млн грн.

Всего в январе-июле 2021 года сумма погашения требований кредиторов составила 2,18 млрд грн, из которых 799,9 млн грн — внеочередные выплаты обеспеченным кредиторам, в частности НБУ — 749,8 млн грн.