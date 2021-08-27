Американский Forbes выйдет на биржу с оценкой в $630 миллионов

Компания Forbes Global Media Holdings, которая владеет правами на бренд Forbes, договорилась о выходе на биржу путем объединения с публичной компанией Magnum Opus Acquisition Limited, говорится в сообщении на сайте американского Forbes.

Фото: simbirsoft.com

Детали

Magnum Opus Acquisition — это SPAC-компания, которая была создана и выведена на биржу специально с целью последующего слияния с другой компанией, которая хочет оказаться на фондовом рынке в обход IPO.

Ориентировочная стоимость объединенной компании составила $630 млн. Сделку одобрили советы директоров и Forbes USA, и Magnum Opus. Она будет закрыта, как ожидается, в конце четвертого квартала 2021 года или в начале первого квартала 2022 года, сообщил Forbes.

После завершения слияния компанией будет руководить менеджмент американского Forbes. Объединенная компания позднее назовет новых независимых членов совета директоров. Она будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FRBS.

Компании ожидают, что сделка принесет примерно $600 млн валовой выручки, которую составят примерно $200 млн наличных на трастовом счету Magnum Opus и $400 млн дополнительного капитала от частного размещения обыкновенных акций объединенной компании по $10 за бумагу, говорится в пресс-релизе.

Если публичные акционеры Magnus Opus не будут выкупать бумаги, текущим акционерам Forbes будут принадлежать 22% объединенной компании на момент закрытия сделки, говорится в пресс-релизе.

Справка

По данным Forbes, охват бренда Forbes составляет больше 150 млн человек по всему миру, журнал издается в десятках стран.

Сайт Forbes входит в топ-50 самых посещаемых в интернете, говорится в сообщении компании.