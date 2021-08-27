Dell завершила квартал с рекордной выручкой, HP Inc продолжает жаловаться на дефицит

Принято считать, что производители электроники в равной степени страдают от дефицита компонентов, но компании Dell Technologies свой второй фискальный квартал удалось завершить с рекордной выручкой в размере $26,1 млрд. HP Inc. о приросте выручки на 15 % могла только мечтать, поскольку он оказался вдвое меньше, а сама выручка не превысила $15,3 млрд.

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Генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) на квартальной отчётной конференции выразил недовольство дефицитом компонентов, который помешал компании увеличить выручку и объёмы продаж продукции до прогнозируемых значений. Нехватка отдельных компонентов будет сохраняться на протяжении ещё нескольких кварталов, по его словам. Представители Dell пояснили, что в дефиците остаются драйверы дисплеев и контроллеры питания. HP пытается наладить поставки компонентов, заключая прямые контракты в обход подрядчиков.

Приятной новостью можно считать отсутствие дефицита процессоров Intel и AMD, на которое сослался глава HP Inc. В дефиците остаются преимущественно простые элементы, за доступ к которым производителям ПК приходится конкурировать со многими другими участниками рынка.

HP Inc. увеличила выручку на направлении потребительских устройств на 3 %, в корпоративном сегменте выручка сократилась на 1 %. Количество проданных ноутбуков увеличилось на 2 %, а настольных систем было продано на 7 % меньше, чем годом ранее. Реализация устройств для печати в потребительском сегменте принесла на 15 % больше средств, чем годом ранее, в корпоративном сегменте выручка выросла на 46 %. В натуральном выражении было продано на 4 % меньше устройств, и если корпоративный сегмент вырос на 29 %, то потребительский сократился на 8 %. Выручка компании от реализации расходных материалов увеличилась на 20 %.

В случае с Dell клиентский сегмент продемонстрировал рост выручки на 17 %, а корпоративные клиенты увеличили выручку компании на 32 % до $10,6 млрд. Всего продажи персональных компьютеров принесли Dell на 27 % больше, чем годом ранее, $14,3 млрд. Представители компании отмечают, что примерно половина продукции Dell реализуется через корпоративный сайт. Операционная прибыль компании выросла за год на 21 %, в условиях дефицита компонентов Dell вынуждена повышать цены на продукцию. Норма операционной прибыли HP Inc. выросла с 6,1 до 9,8 %, что тоже обусловлено ростом цен на продукцию марки.



