За 1 полугодие украинцы заработали на депозитах 11,6 миллиардов. Какие банки платят больше всех

За январь-июнь текущего года процентные расходы банков по операциям с физическими лицами составили 11,6 млрд грн, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 млрд грн). Это следует из отчетности, которую публикует НБУ.

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Кто — в рынке

Больше всех процентов вкладчикам заплатил Приватбанк — почти 3,7 млрд грн, или 32% всех выплат. Это примерно соответствует доле Привата на рынке депозитов населения.

Второе место — за государственным Ощадбанком, который потратился почти на 2,2 млрд грн.

Замыкает тройку Альфа-Банк, выплативший вкладчикам почти 1 млрд грн.

Ощад и Альфа занимают соответственно второе и третье место и на депозитном рынке.

Кто переплачивает

А вот на 4 месте по выплатам депозитных процентов Универсал Банк, на базе которого работает виртуальный monobank. По объему привлеченных гривневых средств банк Сергея Тигипко занимает 9 место.

Дороже средне-рыночного уровня ресурсы «физиков» обходятся и Таскомбанку, который занимает 10 место по выплатам, занимая по величине портфеля лишь 15 позицию.

Еще больше переплачивает А-Банк семьи Суркисов, занимающий 8 место по выплатам, располагая депозитным портфелем, который меньше, чем у Таса (16 место).

Топ-10 банков по величине процентных расходов по операциям с физлицами за январь-июнь 2021 г, млн грн

Приватбанк 3,7 Ощадбанк 2?150,2 Альфа-Банк 883,3 Универсал Банк 619,6 Укргазбанк 568,3 ПУМБ 474,6 Укрэксимбанк 462,7 «А — Банк» 292,2 Райффайзен Банк 288,7 Таскомбанк 213,9

По данным НБУ.

Кто недоплачивает

Традиционно, самый дешевый ресурс — привилегия банков с западным капиталом.

Так, австрийский Райффайзен Банк по объемам депозитных выплат занимает 9 место, тогда как по объему депозитного портфеля — 4 позицию.

Французский Укрсиббанк и венгерский ОТП Банк вообще отсутствуют в Топ-10 по выплатам, хотя по объему портфеля — в первой десятке.