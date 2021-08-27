За 1 полугодие украинцы заработали на депозитах 11,6 миллиардов. Какие банки платят больше всех
За январь-июнь текущего года процентные расходы банков по операциям с физическими лицами составили 11,6 млрд грн, что на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 млрд грн). Это следует из отчетности, которую публикует НБУ.
Кто — в рынке
Больше всех процентов вкладчикам заплатил Приватбанк — почти 3,7 млрд грн, или 32% всех выплат. Это примерно соответствует доле Привата на рынке депозитов населения.
Второе место — за государственным Ощадбанком, который потратился почти на 2,2 млрд грн.
Замыкает тройку Альфа-Банк, выплативший вкладчикам почти 1 млрд грн.
Ощад и Альфа занимают соответственно второе и третье место и на депозитном рынке.
Кто переплачивает
А вот на 4 месте по выплатам депозитных процентов Универсал Банк, на базе которого работает виртуальный monobank. По объему привлеченных гривневых средств банк Сергея Тигипко занимает 9 место.
Дороже средне-рыночного уровня ресурсы «физиков» обходятся и Таскомбанку, который занимает 10 место по выплатам, занимая по величине портфеля лишь 15 позицию.
Еще больше переплачивает А-Банк семьи Суркисов, занимающий 8 место по выплатам, располагая депозитным портфелем, который меньше, чем у Таса (16 место).
Топ-10 банков по величине процентных расходов по операциям с физлицами за январь-июнь 2021 г, млн грн
|
Приватбанк
|
3,7
|
Ощадбанк
|
2?150,2
|
Альфа-Банк
|
883,3
|
Универсал Банк
|
619,6
|
Укргазбанк
|
568,3
|
ПУМБ
|
474,6
|
Укрэксимбанк
|
462,7
|
«А — Банк»
|
292,2
|
Райффайзен Банк
|
288,7
|
Таскомбанк
|
213,9
По данным НБУ.
Кто недоплачивает
Традиционно, самый дешевый ресурс — привилегия банков с западным капиталом.
Так, австрийский Райффайзен Банк по объемам депозитных выплат занимает 9 место, тогда как по объему депозитного портфеля — 4 позицию.
Французский Укрсиббанк и венгерский ОТП Банк вообще отсутствуют в Топ-10 по выплатам, хотя по объему портфеля — в первой десятке.