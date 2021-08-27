В 2021 году инвестиции в фудтех выросли более чем в полтора раза, до $16,3 миллиарда

В первой половине 2021 года сумма инвестиций в FoodTech-стартапы выросла по сравнению с 2020 годом с $9,82 млрд до $16,3 млрд, а количество сделок — на 13%. Об этом пишет Inc со ссылкой на отчет венчурного фонда Fuel for Growth.

Фото: simbirsoft.com

Где больше всего заключают сделок

Всего за первое полугодие 2021 года в сфере FoodTech была заключена 521 инвестиционная сделка на общую сумму в $16,3 млрд, что на $6,48 млрд больше, чем за 2020 год (рост 66%).

Эти данные включают в себя ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях.

41% сделок в FoodTech-секторе приходятся на США .

В Европе было заключено 26% сделок, в Азии — 19%, в Канаде — 4%, на Ближнем Востоке и в Южной Америке — по 3%.

Самые популярные направления

Самым популярным направлением инвестиций стали доставка продуктов и еды (54%), разработка новых продуктов питания и напитков (18%) и проекты в сфере HoReCa (12%).

Одна из самых крупных сделок — инвестиционный раунд в индийскую онлайн-платформу для заказа еды из ресторанов Swiggi.

Напомним

FoodTech-стартапы активно выходят на фондовый рынок. В мае шведская компания по производству веганских продуктов Oatly привлекла $1,43 млрд на IPО.

В июле индийский сервис доставки еды Zomato провел IPO на Национальной фондовой бирже Индии.