Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 1 октября

Вместе с тем банк перевыпускает карточки по графику и доставляет их в отделения.

Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 октября.

"Карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года", - сообщает пресс-служба банка.

В банке напомнили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставляют их в отделения.

"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и в дальнейшем рассчитываться старой карточкой до 1 октября 2021 года", - пояснили в Ощадбанке.

Ранее в августе президент Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий размер процентов по кредитам для переселенцев. Теперь за ненадлежащее исполнение обязательств им не начисляется неустойка и не применяются другие имущественные санкции.

В начале июня Правительство разрешило переселенцам без регистрации получать права и регистрировать автомобили.

Напомним, еще в марте 2020-го Рада на время карантина отменила верификацию вынужденных переселенцев для получения пенсий и соцвыплат.