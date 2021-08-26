Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 1 октября

Вместе с тем банк перевыпускает карточки по графику и доставляет их в отделения.

Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 1 октября
Фото: Сергей Нужненко

Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 октября.

"Карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября 2021 года", - сообщает пресс-служба банка.

В банке напомнили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставляют их в отделения.

"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и в дальнейшем рассчитываться старой карточкой до 1 октября 2021 года", - пояснили в Ощадбанке.

Ранее в августе президент Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий размер процентов по кредитам для переселенцев. Теперь за ненадлежащее исполнение обязательств им не начисляется неустойка и не применяются другие имущественные санкции.

В начале июня Правительство разрешило переселенцам без регистрации получать права и регистрировать автомобили.

Напомним, еще в марте 2020-го Рада на время карантина отменила верификацию вынужденных переселенцев для получения пенсий и соцвыплат.

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