Почти 30 тысяч туристов из арабских стран посетили Украину этим летом

Почти 30 тысяч туристов из арабских стран посетили Украину за последние два месяца.

Об этом сообщил начальник отдела пограничной службы "Борисполь-1" Виталий Титовец, передает "Интерфакс-Украина".

"В этом году в связи с открытием новых маршрутов, а именно - маршрутов с арабскими странами, такими как Саудовская Аравия, у нас существенно вырос въезд граждан Саудовской Аравии, Катара. За последние два месяца к нам въехали почти 30 тыс. только таких иностранных туристов", - сказал Титовец на брифинге в аэропорту "Борисполь" в Киеве .

Он отметил, что через пункт пропуска "Борисполь" пассажиропоток за этот туристический сезон вырос почти на 25%.

"За период с июня по август 2021 года через пункт пропуска "Борисполь", это основной терминал D, у нас пересекли границу почти 3 млн человек. Это на въезд и на выезд с территории Украины", - пояснил Титовец.

При этом уточнил, что на въезд в Украину было пропущено почти 300 тыс. иностранцев.

По словам Титовця, также в этом году в пункте пропуска "Борисполь" было зафиксировано 11 случаев отказов в неправомерной выгоде на общую сумму почти $ 11,6 тыс.