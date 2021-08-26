Почти 30 тысяч туристов из арабских стран посетили Украину этим летом

Существенно вырос въезд граждан Саудовской Аравии и Катара.

Почти 30 тысяч туристов из арабских стран посетили Украину этим летом
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт Бориспіль

Почти 30 тысяч туристов из арабских стран посетили Украину за последние два месяца.

Об этом сообщил начальник отдела пограничной службы "Борисполь-1" Виталий Титовец, передает "Интерфакс-Украина".

"В этом году в связи с открытием новых маршрутов, а именно - маршрутов с арабскими странами, такими как Саудовская Аравия, у нас существенно вырос въезд граждан Саудовской Аравии, Катара. За последние два месяца к нам въехали почти 30 тыс. только таких иностранных туристов", - сказал Титовец на брифинге в аэропорту "Борисполь" в Киеве.

Он отметил, что через пункт пропуска "Борисполь" пассажиропоток за этот туристический сезон вырос почти на 25%.

"За период с июня по август 2021 года через пункт пропуска "Борисполь", это основной терминал D, у нас пересекли границу почти 3 млн человек. Это на въезд и на выезд с территории Украины", - пояснил Титовец.

При этом уточнил, что на въезд в Украину было пропущено почти 300 тыс. иностранцев.

По словам Титовця, также в этом году в пункте пропуска "Борисполь" было зафиксировано 11 случаев отказов в неправомерной выгоде на общую сумму почти $ 11,6 тыс.

Напомним, в первом полугодии 2021 года украинцы чаще всего посещали Польшу: в соседнее государство ездили более 1,9 млн граждан. Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз (по сравнению с I полугодием 2020 года) заняла Турция - там побывали 774,5 тыс. украинцев. На третьем месте - Египет с двойным приростом и общим количеством более чем 705 тыс. поездок граждан Украины.

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