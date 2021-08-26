Главные события на фондовых биржах за 25 августа: На Уолл-Стрит уже не боятся «Дельты»

В среду американский фондовый индекс S&P500 прибавил в весе 0,22%, завершив день на отметке 4496 пунктов.

Главные события на фондовых биржах за 25 августа: На Уолл-Стрит уже не боятся «Дельты»

Среди крупнейших компаний США лидерами роста стали акции JPMorgan Chase, выросшие на 2%, и акции NVIDIA, прибавившие за день 1,9%.

Аутсайдерами стали акции Pfizer и Netflix, просевшие на 1,8% и 1% соответственно.

Дельта не страшна

Фондовый рынок США продолжает медленно карабкаться вверх, обновляя свои максимумы. Позитивный настрой на Уолл-Стрит вчера поддержало нарастающее мнение о том, что пик распространения штамма «дельта» в США уже был достигнут.

Крис Микинс, аналитик по исследованиям политики здравоохранения в компании Raymond James, заявил, что темпы роста новых случаев заболевания снизились до 11,7%, в то время как уровень госпитализаций сейчас составляет 14,7%. Это значительно ниже этих же показателей две недели назад, когда они составляли 32% и 37% соответственно.

Главный финансовый экономист компании Jefferies заявила: «Дельта оказывает влияние, мы должны это признать. Но я бы не назвала его значительным. Я думаю, что оно умеренное и во многих случаях очень локализованное».

Эти два мнения отражают растущие на Уолл-Стрит убеждения, что штамм «дельта» уже не является большой проблемой для экономики.

Значимым фактором, который также поддержал позитивный настрой рынке, стала новость о том, что Палата представителей одобрила проект бюджета США в объеме 3,5 трлн. долларов.

Джексон-Хоул

Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к симпозиуму в Джексон-Хоул, где обычно собираются главы Центральных банков, ведущие экономисты мира и представители правительств. На нем обсуждаются вопросы долгосрочной экономической политики, координация действий центробанков, складывающиеся риски для мировой экономики и способы борьбы с ними.

Инвесторов по всему миру сейчас более всего интересуют будущие перспективы монетарной политики Центробанков ведущих стран мира. А в этом контексте значение данного симпозиума велико, как никогда. Потому на финансовом рынке будут пристально прислушиваться к всему, что будет сказано в Джексон-Хоул.

После симпозиума инвесторы будут пристально прислушиваться к словам его участников. В частности, в пятницу ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

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