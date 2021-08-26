За июль банки потеряли почти 7 миллиардов денег граждан

Портфель средств физических лиц в банках за июль сократился в гривневом эквиваленте с 700,4 до 693,5 млрд грн. Это следует из оперативной отчетности НБУ по итогам месяца.

По курсу

За июль официальный курс гривны к доллару США укрепился на 33 коп — с 27,22 до 26,89 грн/$.

Такое укрепление нацвалюты автоматически приводит к номинальному сокращению портфеля из-за уценки валютной составляющей депозитов примерно на 3,5 млрд грн.

Таким образом, сокращение депозитного портфеля нельзя объяснить только лишь курсовым фактором — он обеспечил отток лишь наполовину. То есть, одновременно имел место реальный отток в размере порядка 3,5 млрд грн.

Депозитный маятник

Динамика средств физлиц в банках в последнее время очень нестабильна: рекордные притоки сменяются солидными оттоками. При этом наблюдается чередование. Так, мартовский отток сменился апрельским притоком. В мае — снова отток, а в июне — плюс 9 млрд грн. При этом в целом банковские сбережения граждан растут.

Такую волатильность можно объяснить высокой долей средств до востребования — остатков на текущих счетах.

Предыстория

За январь-июнь номинальный прирост средств физических лиц в банки составил 17,9 млрд — до 700,4 млрд.

Лидером по номинальному притоку стал Универсал Банк (monobank), по оттоку — Ощадбанк. Реальная картина значительно отличается.