Аналитики прогнозируют увеличение спроса на палладий в 2022 году

Citigroup ожидает, что спрос автоотрасли на платину и палладий, которые используются в каталитических нейтрализаторах, существенно вырастет в 2022 и 2023 гг. Об этом пишет ProFinance.

Аналитики прогнозируют увеличение спроса на палладий в 2022 году
Фото: investing.com

В первую очередь автопроизводителям нужно будет пополнить запасы полупроводников, написали в обзоре аналитики.

При этом по прогнозам IHS Markit, глобальная нехватка полупроводников приведет к сокращению мирового производства автомобилей на 7,1 млн автомобилей в этом году, а перебои в поставках из-за пандемии сильно затруднят отрасль в следующем году.

Что будет со спросом

Однако согласно базовому сценарию Citigroup, пополнение запасов в автоотрасли в 2022—2023 гг. обусловит в общей сложности спрос на палладий в объеме 840 тыс. унций, на платину — в размере 215 тыс. унций, на алюминий — в объеме 1,5 млн тонн, на медь — в 240 тыс. тонн и на свинец — в размере 74 тыс. тонн.

Палладий в 2020 году подорожал на 26%, но с начала 2021 года почти не изменился в цене.

Аналитики значительно сократили прогнозы на краткосрочную перспективу из-за сохраняющихся перебоев с крупнотоннажными и контейнерными перевозками, а также дефицита полупроводников на фоне распространения дельта-штамма коронавируса.

Отсрочка спроса с 2021 года на 2022/23 года даст дополнительное время для того, чтобы предложение металлов могло отреагировать, и это частично уменьшит потенциал роста цен, но поддержит тезис о сохранении более высоких цен в течение более долгого времени, полагают аналитики.

Тем не менее согласно опубликованному в прошлый четверг отчету IHS Markit, дефицит чипов не стабилизируется до второго квартала следующего года, а восстановление наступит во второй половине.

Мрачные перспективы являются еще одним доказательством того, что кризис чипов далеко не закончен. И прогноз исследовательской фирмы не включает последние сокращения из Toyota Motor Corp., которая планирует в сентябре ненадолго приостановить производство на 14 заводах и сократить производство на 40%.

Второй квартал 2022 года «может быть точкой, в которой мы будем надеяться на стабилизацию предложения, — заявили в IHS, — а усилия по восстановлению теперь начинаются только со второй половины 2022 года».

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