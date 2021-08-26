Крупнейший пенсионный фонд Швеции выходит из акций из-за инфляции

Опасения по поводу ускоряющейся инфляции заставили крупнейшего в Швеции управляющего пенсионным фондом, компанию Alecta, сократить долю акций и облигаций в своем портфеле в пользу инвестиций в недвижимость. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Фото: Ханс Стерте/bloomberg

Инвестиции в недвижимость

Alecta, управляющая активами на $130 млрд, сейчас наращивает долю в таких альтернативных активах, как инфраструктурные проекты и жилье, пишет Bloomberg. Так компания пытается сохранить свою прибыльность, отмечает агентство.

«В долгосрочной перспективе мы можем увидеть рост инфляции, и это одна из причин, по которой мы пересматриваем наш портфель в пользу более реальных активов», — сказал в интервью главный инвестиционный директор фирмы Ханс Стерте.

В этом году эталонный фондовый индекс Швеции вырос примерно на 30%. По словам Стерте, рынок сейчас очень хорошо оценен и все выглядит «очень дорогим».

Чтобы обезопасить себя от инфляционных рисков, шведский пенсионный гигант планирует к 2024 году увеличить долю альтернативных активов с текущего уровня 12% до 20% от общего объема портфеля.

«За последние три или четыре года мы увеличили объем реальных активов в нашем портфеле примерно на 5% и намерены продолжать его наращивать», — отметил Стерте.

В рамках этой стратегии Alecta вместе с соинвестором Brookfield Asset Management приобрела 49% акций компании Telia, строящей телекоммуникационную инфраструктуру в Норвегии и Финляндии. Также Alecta инвестировала в перерабатывающую мусор энергетическую компанию Stockholm Exergi и частные бизнесы Epidemic Sound и Stena Renewable.

По мнению Ханса Стерте, частные компании забирают долю рынка у публичных компаний из-за того, что первым легче расширяться и меняться, чем листингованным.

На данный момент крупнейшей альтернативной инвестицией Alecta являются вложения в занятую в жилищном строительстве европейскую компанию Heimstaden Bostad.

Напомним

Ранее опасения по поводу растущей инфляции высказывали другие крупные инвесторы. К примеру, инвестор Майкл Бьюрри, ставший прототипом героя фильма «Игра на понижение», провел параллели между нынешней экономической политикой и политикой Германии во время гиперинфляции 1920-х годов.

Глава Суверенного фонда Норвегии Николай Танген предупреждал о возможном «инфляционном шоке» (одномоментном резком повышении цен) и его негативном влиянии на акции и облигации.