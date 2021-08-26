Минфин утвердил форму отчета для «нулевого декларирования»

Министерство финансов Украины приказом от 2 августа 2021 утвердило форму одноразовой (специальной) добровольной декларации и порядок ее предоставления. Об этом говорится в сообщении Налоговой службы.

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Добровольное декларирование

С 1 сентября 2021 года начинается одноразовое (специальное) добровольное декларирование гражданами Украины активов, принадлежащих им на правах собственности и из которых, в соответствии с требованиями законодательства и/или международных договоров, не были оплачены или оплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Однократное (специальное) добровольное декларирование будет происходить путем подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации в ГНС в э-кабинете в разделе «Одноразовая (специальная) добровольная декларация.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что во исполнение программы добровольного декларирования, или так называемой «налоговой амнистии» участники должны открыть в банке специальный счет и перечислить на него деньги и банковские металлы.

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.