В Одесской области налоговая милиция изъяла алкоголь на 14 млн грн

Дельцы реализовывали продукцию на 40% дороже.

В Одесской области налоговая милиция изъяла алкоголь на 14 млн грн
Ілюстративне фото
Фото: npu.gov.ua

Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области разоблачили должностных лиц предприятия в уклонении от уплаты налогов. Изъято алкогольные и слабоалкогольные напитки в общем объеме более 195 тысяч литров на сумму около 14 млн грн.

Также по результатам санкционированных обысков обнаружено и изъято черновую документацию по реализации алкогольных напитков за наличные, сообщает пресс-служба ДФС.

"Должностные лица предприятия осуществляли реализацию ликероводочных изделий документально по заниженным ценам на 40%, чем фактически реализовывались. Финансово-хозяйственная деятельность данного предприятия осуществлялась вне правового поля и направлена на получение налоговой выгоды и уклонения от налогообложения", - сказано в сообщении.

Следствие продолжается.

Ранее ДФС изъяла более 4,4 млн пачек сигарет стоимостью около 246 млн гривен.

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