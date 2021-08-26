От сбоев поставок при covid наиболее пострадала автопромышленность. Предприятия готовятся переезжать на Филиппины и в Индию
Автопромышленность больше всех пострадала от прерванных цепей поставок во время пандемии Covid-19. Об этом свидетельствует результаты опроса, опубликованные 25 августа,
Опрос был проведен в феврале и марте этого года компанией Economist Intelligence Unit и проспонсирован инвестбанком Citi. В рамках исследования были опрошены 175 управляющих цепочками поставок — из них более 70% базировались в Азии.
Респонденты работали в шести сферах:
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Автомобильная промышленность
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Обувь и одежда;
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Продукты питания и напитки;
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Производство
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IT, технологии и электроника;
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Здравоохранение, фармацевтика и биотехнологии.
Около 51,7% респондентов из автосектора сказали, что срывы в цепях поставок были «очень значительными» — это самый большой показатель среди шести отраслей.
Отрасль обуви и одежды заняла второе место — 43,3% респондентов сообщили об «очень значительных» сбоях. В то же время в сфере IT, технологий и электроники этот показатель составил лишь 6,7%.
Куда переносить производство
Пандемия заставляет некоторые предприятия пересмотреть свои цепочки поставок. Опрос выявил, что около трети респондентов их полностью реорганизовали.
Каждый пятый опрошенный руководитель инвестировал или планирует инвестировать в Филиппины и Индию в течение следующих 12 месяцев в рамках своей стратегии.
«Дешевая рабочая сила и молодое население в обоих странах являются важными факторами этого выбора», — говорится в заключении исследования.
В докладе отмечается, что правительство Филиппин стремится привлечь инвестиции в такие отрасли, как электроника, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, здравоохранение и IT.
Между тем Индию предпочитали многие управляющие цепями поставок в автомобильном секторе.
Напомним
Многие цепочки поставок были прерваны в прошлом году, поскольку пандемия коронавируса заставила многие страны перекрыть границы, закрыть офисы или ограничить экспорт. Стремительное распространение Дельта-варианта заставило некоторые страны, например Китай и Вьетнам, снова принять подобные меры.
Автопромышленность особенно пострадала от недостатка полупроводников, что привело к сокращению производства автомобилей.