От сбоев поставок при covid наиболее пострадала автопромышленность. Предприятия готовятся переезжать на Филиппины и в Индию

Автопромышленность больше всех пострадала от прерванных цепей поставок во время пандемии Covid-19. Об этом свидетельствует результаты опроса, опубликованные 25 августа, пишет CNBC.

Фото: rbc.ua

Опрос был проведен в феврале и марте этого года компанией Economist Intelligence Unit и проспонсирован инвестбанком Citi. В рамках исследования были опрошены 175 управляющих цепочками поставок — из них более 70% базировались в Азии.

Респонденты работали в шести сферах:

Автомобильная промышленность

Обувь и одежда;

Продукты питания и напитки;

Производство

IT, технологии и электроника;

Здравоохранение, фармацевтика и биотехнологии.

Около 51,7% респондентов из автосектора сказали, что срывы в цепях поставок были «очень значительными» — это самый большой показатель среди шести отраслей.

Отрасль обуви и одежды заняла второе место — 43,3% респондентов сообщили об «очень значительных» сбоях. В то же время в сфере IT, технологий и электроники этот показатель составил лишь 6,7%.

Куда переносить производство

Пандемия заставляет некоторые предприятия пересмотреть свои цепочки поставок. Опрос выявил, что около трети респондентов их полностью реорганизовали.

Каждый пятый опрошенный руководитель инвестировал или планирует инвестировать в Филиппины и Индию в течение следующих 12 месяцев в рамках своей стратегии.

«Дешевая рабочая сила и молодое население в обоих странах являются важными факторами этого выбора», — говорится в заключении исследования.

В докладе отмечается, что правительство Филиппин стремится привлечь инвестиции в такие отрасли, как электроника, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, здравоохранение и IT.

Между тем Индию предпочитали многие управляющие цепями поставок в автомобильном секторе.

Напомним

Многие цепочки поставок были прерваны в прошлом году, поскольку пандемия коронавируса заставила многие страны перекрыть границы, закрыть офисы или ограничить экспорт. Стремительное распространение Дельта-варианта заставило некоторые страны, например Китай и Вьетнам, снова принять подобные меры.

Автопромышленность особенно пострадала от недостатка полупроводников, что привело к сокращению производства автомобилей.