Прибыль мировых компаний упадет на 8% до $680 миллиардов из-за штамма «Дельта»

Общие доходы компаний мира впервые за 18 месяцев могут сократиться на 8% в III квартале 2021 года из-за распространения коронавируса штамма «Дельта», что влечет препятствия для сетей поставок и более высокую стоимость трудовых ресурсов. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Reuters .

Фото: biz.censor.net

Мощные стимулы со стороны власти стран создали высокий потребительский спрос во втором квартале года. С другой стороны компании оказались в условиях логистических задержек и роста стоимости производства, что имело следствием повышение цен.

Поэтому во втором квартале года совокупная чистая прибыль мировых компаний с капитализацией в более $1 млрд достигла рекордного значения в $734 млрд.

Что будет с прибылью

Однако в III квартале совокупная чистая прибыль может сократиться на 8% до 678,2 млрд долларов. В частности, повлиял и дефицит микросхем, поразивший автопроизводителей и заставив их временно закрывать свои заводы из-за нехватки деталей.

Аналитики объясняют, что компаниям все сложнее избегать падения продаж вследствие проблем, связанных с цепью поставок. Речь идет и о задержках, и о стоимости транспортировки.

Кроме того, теряется эффект от фискальных стимулов, к которым прибегали правительства стран для сдерживания последствий пандемии.

Маржинальность в среднем может упасть до 10,66% в III квартале с 11,43% во II квартале. Причина заключается в том, что производители могут закладывать высокие издержки в цену продукции, однако это не всегда возможно. В таких случаях бизнес будет вынужден сокращать свою маржу.