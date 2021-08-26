Держателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировками

Известный аналитик Джон Боллинджер предупредил держателей биткоина о том, что им стоит внимательно следить за котировками после того, как курс главной криптовалюты опустился ниже $50 тыс. Об этом пишет РБК.

Держателей биткоина предупредили об опасности. Нужно следить за котировками
Фото: journal.open-broker

Боллинджер — создатель индикатора «Линии Боллинджера», входящего в базовые пакеты технических инструментов трейдерских торговых платформ.

Совет Боллинджера

Боллинджер советует долгосрочным держателям подстраховаться и зафиксировать часть прибыли.

В то же время трейдер считает, что возможное дальнейшее снижение цены биткоина можно использовать для дополнительных покупок криптовалюты. Агрессивным трейдерам Боллинджер рекомендовал выставить короткие позиции.

Курс биткоина 25 августа

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 15:00 составляет $47,608 за монету.

Предыстория

23 августа стоимость биткоина впервые с середины мая превысила $50 тыс. В моменте курс криптовалюты достигал отметки в $50,5, тыс. Капитализация крипторынка увеличилась до $2,2 трлн.

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