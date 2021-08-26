Минэнерго разработало законопроект о замене "зеленому тарифу"

Производителям электричества разрешат выйти на рынок в обход "ГарПоку".

Минэнерго разработало законопроект о замене "зеленому тарифу"
Фото: esb.ie

Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение законопроект о замене "зеленому тарифу".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 26 августа.

Сейчас в Украине действует система Feed-in-Tariff, которая гарантирует производителям повышенные цены на электроэнергию из возобновляемых источников до 2030 года. Она предусматривает, что "Гарантированный покупатель" выкупает весь объем электроэнергии по фиксированной цене с надбавкой. Из-за массового запуска новых энергопроектов у предприятия возникли проблемы с деньгами и гигантские долги перед производителями.

Поэтому Минэнерго предлагает перейти на модель Feed-in-Premium. Она предусматривает, что производители смогут самостоятельно продавать электрическую энергию на рынке, а "Гарантированный покупатель" будет доплачивать им разницу между «зеленым» тарифом и аукционной/рыночной ценой.

Министерство энергетики ожидает, что новая модель поддержки позволит увеличить долю «зеленой» электроэнергии в энергосистеме и сделать ее доступной.

Ведомство, в частности, ссылается на опыт Германии, где модель Feed-in-Premium ввели в 2014 году, после чего на нее перешли 78% объектов возобновляемой энергетики, а объемы "зеленой" генерации достигли 50%.

Напомним, что в начале 2021 года действующий тогда и.о. министра энергетики Юрий Витренко предупреждал, что к концу действия "зеленого тарифа" компенсации инвесторам могут достичь 10-20 млрд долларов в год.

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