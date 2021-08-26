Проминвестбанк в мае был признан "проблемным"

Банк, который принадлежит РоSSии и находится под санкциями, нарушил нормативы НБУ.

Национальный банк в мае отнес Проминвестбанк в категории проблемных.

Об этом стало известно при рассмотрении Окружным админсудом Киева иска ЗАО "Фортуна", связанного с Игорем Коломойским и его партнерами, пишет Finbalance.

Согласно требованиям Нацбанка, значение норматива NSFR (коэффициент чистого стабильного финансирования) у банков с 1 апреля 2021 года должно быть не менее 80%. В ПриватБанке было менее 30%.

По данным НБУ, на 1 августа Проминвестбанк также нарушал норматив риска общей длинной и общей короткой открытой валютной позиции.

Проминвестбанк во время судебного разбирательства подчеркивал, что его могут признать неплатежеспособным.

По результатам рассмотрения Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство Проминвестбанка и в рамках указанного дела отменил запрет на продажу прав кредитного требования банка к ряду заемщиков. Запрет на продажу этих активов был введен июньским решением суда в качестве обеспечения иска ЗАО "Фортуна" к НБУ об обязательствах воздержаться от совершения действий, направленных на содействие согласованию продажы каких-либо активов Проминвестбанка.

Напомним, что Проминвестбанк находится под санкциями в связи с тем, что он принадлежит государству-агрессору в лице корпорации ВЭБ.