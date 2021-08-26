Дело Приватбанка. Суд в США ограничил использование активов Коломойского и Боголюбова

Канцлерский суд штата Делавэр (США) удовлетворил ходатайство АО «Приватбанк» о сохранении активов его бывших владельцев. Суд запретил использовать американские активы бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за пределами обычной хозяйственной деятельности. Об этом говорится в пресс-релизе Приватбанка.

Что известно

Дело касается иска Приватбанка к бывшим владельцам с требованием возместить ущерб, нанесенный до национализации в 2016 году. Приказ суда должен гарантировать Приватбанку обеспечение его требований на сумму в $600 млн, отметили в суде.

Суд также отклонил ходатайство бывших владельцев банка о прекращении рассмотрения дела по иску Приватбанка.

При этом суд по требованию бывших владельцев банка приостановил производство в отдельной его части. Это продлится до завершения судебных процессов в Украине по существу, добавили в банке.

Предыстория

В 2019 году Приватбанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд Делавэра.

По мнению Приватбанка, Коломойский-Боголюбов нанесли ему убыток на сотни миллионов долларов. В банке считают, что сумма отмытых за 10 лет в кипрском филиале банка денег — $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период.

В июле 2020-го банк подал второй дополненный иск против экс-владельцев. Сумма требований банка — $750 млн.