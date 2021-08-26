Гетманцев рассказал, сколько украинцы держат «под матрасами»

Ориентировочное количество неучтенных государством «теневых» заработков, которые налогоплательщики скрывают, составляет 50 млрд грн. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью 24 каналу.

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Сколько «под матрасом»

«Это в различных формах, не только „под матрасом“. Но я согласен. Более 50 млрд грн. Там есть разные оценки. Это моя оценка — 50 млрд грн. Есть оценки — 80, свыше 100», — сказал он.

Гетманцев допускает, что большее количество из этих доходов относится к крупным коммерческим структурам, которые действуют на территории Украины.

По его мнению, недавно принятый закон «О налоговой амнистии» даст возможность вывести из тени часть этих средств.

«Эта сумма считается от агрегата М0 — это наличные деньги в обращении. НБУ считает этот агрегат. Она больше в два-три раза, чем эта сумма. Макроэкономисты вычисляют соответствующие деньги», — отметил он.

Гетманцев уверен, что все эти деньги не выйдут из тени, так как это невозможно сделать.

«Тем не менее, если это будет „плюс-минус треть“, тогда это огромная победа — амнистию можно считать удачной», — подытожил он.

Напомним

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.