Минфин хочет сделать кредитную программу "5-7-9%" инвестиционной

"Важно переформатировать так, чтобы большинство кредитов шли на инвестиции в основной капитал".

Минфин хочет сделать кредитную программу "5-7-9%" инвестиционной
Фото: Макс Требухов

Кредитную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" будет продлено на 2022 год, но Министерство финансов хочет переформатировать ее.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Для нас важно переформатировать эту программу так, чтобы большинство кредитов шли на инвестиции в основной капитал... Это одна из самых эффективных программ. Но в будущем важно установить фокус на инвестиционные цели", - пояснил министр.

По данным Министерства финансов, по состоянию на 25 августа с начала старта программы в феврале 2020 года банки выдали по ней почти 23,5 тыс. кредитов на общую сумму 58,8 млрд грн, из которых 30,9 млрд грн - антикризисные кредиты, 20,8 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов и только 7 млрд грн - кредиты на инвестиционные цели.

За прошедшую неделю банки выдали по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" 1,6 тыс. займов на 1,2 млрд грн. С программой работает 36 банков.

Напомним, что Кабмин дал старт кредитной программе "5-7-9%" в феврале 2020 года. Суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель. Бизнесмен должен представить свой бизнес-план и быть готовым сделать стартовый взнос.

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