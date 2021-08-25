Минэнерго просит банки дать кредиты Центрэнерго для закупки угля на зиму

На сегодня ОАО "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.



Министерство энергетики Украины обратилось к государственным банкам с просьбой выдать кредиты ОАО "Центрэнерго" для закупки необходимого запаса угля для отопительного сезона. Об этом шла речь во время совещания, которое состоялось под председательством министра энергетики Германа Галущенко.



По словам министерства, на сегодня ОАО "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.



"Для стабильного прохождения отопительного сезона нам нужно слаженное сотрудничество всех государственных учреждений. Особенно в этом году, когда мы должны работать в изолированном режиме. Поэтому рассчитываем на поддержку государственных банков в предоставлении специальных условий кредитования для своевременной закупки угля генерацией", - подчеркнул Г.Галущенко.



