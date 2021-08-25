Укргаздобыча объявила два тендера по закупке более 3000 тонн стальных труб

АО "Укргаздобыча" (входит в Группу Нафтогаз Украины) объявило два тендера по закупке более трех тысяч тонн стальных труб на общую сумму в 293 миллиона гривен. Об этом сообщили в EXPRO со ссылкой на данные интернет аукционов в системе Prozorro.



В частности, Укргаздобыча объявила следующие тендеры:



Труба стальная бесшовная холоднодеформированная / горячедеформированные ДСТУ EN 10216-3: 2015 или эквивалент диаметром от 42,4мм до 273мм с защитным покрытием и без защитного покрытия общим количеством 1 160 тонн стоимостью более 116 миллионов гривен.



Труба стальная бесшовная горячедеформированные ДСТУ EN 10216-3: 2015 или эквивалент диаметрами 88,9мм и 273мм с защитным покрытием и труба стальная бесшовные горячедеформированные API Spec 5L (46th Edition 2018) Gr.B, PSL1, с фаской, Ø8,625 inches х 0,312 inches или Ø219х7,5мм или эквивалент с защитным покрытием общим количеством 1 912 тонн с начальной ценовым предложением около 177,5 миллиона гривен.



Обратиться за разъяснением относительно обоих тендеров можно до 8 сентября, начало аукционов запланировано на 25 октября. Конечный срок подачи предложений на участие в тендере - 18 сентября. Срок поставки оборудования согласно документации до 17 мая 2022 года. Сроки поставки трубной продукции запланированы в течение 150 дней с даты подписания договора, но не позднее 17 мая 2022 года.



Напомним, 1 июня этого года, "Укргаздобыча" приобрела 4 453 тонны трубы стальной бесшовной в ассортименте общей стоимостью 269 миллионов гривен в компании "Интерпайп Нико Тьюб".



