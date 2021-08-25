С начала года США увеличили импорт стали на 17,4%

За июль 2021 года общий стальной импорт в США составил 3,01 млн. тонн. Рост объёмов к предыдущему месяцу - 2,8%, сообщает American Iron and Steel Institute (AISI).



В течение января-июля на территорию США поступило 17,729 млн. тонн продукции зарубежных металлургических предприятий. Увеличение показателей к аналогичному периоду 2020 года - 17,4%.



Июльский импорт готового проката составил 2,06 млн. тонн, рост объёмов по сравнению с июнем - 0,5%. За 7 месяцев было ввезено 12,086 млн. тонн зарубежного металлопроката - на 20,6% больше к январю-июлю 2020 года. Его доля на внутреннем рынке США составила 20%. Ключевые поставщики - Южная Корея, Япония, Турция, Германия и Тайвань.



