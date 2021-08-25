Украина попросила у США новые кредитные гарантии

"Администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию".

Украина попросила у США новые кредитные гарантии
Фото: Макс Требухов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в июле попросил США рассмотреть возможность возобновить практику предоставления Украине кредитных гарантий.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Была встреча в казначействе США. Мы обсуждали вопрос получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США. Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение будет принято. Предыдущая администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", - сказал Марченко.

Напомним, в 2014-2016 годах Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии. В 2014 году разместила пятилетние еврооблигации на $ 1 млрд под 1,844% годовых, в 2015 - на $ 1 млрд под 1,847%,в 2016 - на $ 1 млрд под 1,471%.

Обычная стоимость займов для Украины гораздо выше. Например, в апреле Украина выпустила еврооблигации на $ 1,25 млрд со ставкой 6,876%, а в июле осуществила довыпуск на $ 500 млн со ставкой 6,30%.

Первые два выпуска "американских" облигаций уже погашено.

В марте 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что начало работы новой администрации Белого дома позволяет поставить вопрос о предоставлении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $ 1 млрд, что позволит в сентябре рефинансировать выпуск еврооблигаций 2016 года. На этот месяц приходится пик по выплатам по государственному долгу Украины.

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