Украина попросила у США новые кредитные гарантии

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в июле попросил США рассмотреть возможность возобновить практику предоставления Украине кредитных гарантий.

Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

"Была встреча в казначействе США . Мы обсуждали вопрос получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США . Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение будет принято. Предыдущая администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", - сказал Марченко.

Напомним, в 2014-2016 годах Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии. В 2014 году разместила пятилетние еврооблигации на $ 1 млрд под 1,844% годовых, в 2015 - на $ 1 млрд под 1,847%,в 2016 - на $ 1 млрд под 1,471%.

Обычная стоимость займов для Украины гораздо выше. Например, в апреле Украина выпустила еврооблигации на $ 1,25 млрд со ставкой 6,876%, а в июле осуществила довыпуск на $ 500 млн со ставкой 6,30%.

Первые два выпуска "американских" облигаций уже погашено.