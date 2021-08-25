Минфин начал готовить законопроект о контроле за расходами населения

"Косвенными методами" будут искать тех, кто не уплатил налоги.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Минфин разрабатывает законопроект о косвенных методах определения доходов. Документ может быть представлен в 2021 году, сказал он в интервью "Інтерфаксу-Україна".

"Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенных методов определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история - когда налоговая может оценить после декларирования прироста состояния кого бы то ни было", - сказал министр финансов .

По его словам, внедрение косвенных методов выявления доходов было основным условием Международного валютного фонда относительно старта системы добровольного декларирования доходов.

"Да, МВФ имел замечания [в закон о добровольном декларировании], в частности относительно порядка применения. Основное условие МВФ - применение косвенных методов контроля", - отметил Марченко.

В начале августа глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что законопроект о косвенных методах налогового контроля идет в дополнение к налоговой амнистии.

По его словам, в случае принятия этого законопроекта налоговая получит возможность контролировать расходы граждан и интересоваться происхождением денег. Если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии - он будет вынужден доплатить налог с расходов, которые не может объяснить.

Законопроект о налоговой амнистии был принят Верховной Радой в середине июня 2022 года. Она позволяет однократно в течение года (с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года) задекларировать активы, приобретенные без уплаты налогов, со специальной 5%-ной ставкой налога.