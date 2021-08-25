ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на ферросиликомарганец из Украины

ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на ферросиликомарганец из Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении ферросиликомарганца из Украины до 24 июня 2022 года включительно – на время проведения повторного расследования.

В сообщении комиссии отмечается активное взаимодействие как с производителями, так и с потребителями ферросиликомарганца, являющегося чувствительным товаром для металлургической отрасли. "В итоге нами будет выработано сбалансированное решение, направленное на обеспечение стабильности рынка.

Действующая мера должна была применяться до 27 октября 2021 года. Однако в установленные сроки в адрес департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования. Представленные в заявлении сведения позволили сделать предварительные выводы о возможном продолжении демпингового импорта из Украины, а также ущербе отрасли экономики государств ЕАЭС в случае, если действие антидемпинговой меры будет прекращено.

Повторное расследование открыто 25 июня текущего года и, согласно действующим нормам, должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала. Решением Коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 года в отношении ферросиликомарганца из Украины установлена антидемпинговая пошлина в размере 26,35% от таможенной стоимости", - говорится в сообщении ЕЭК.

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