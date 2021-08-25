В Украине запустили онлайн-карту налогов. Что можно узнать

Государственная налоговая служба Украины запустила интерактивную налоговую карту в онлайне. Об этом говорится в сообщении ГНС.

В Украине запустили онлайн-карту налогов. Что можно узнать
Фото: cabinet.tax.gov.ua

Что можно узнать

  • На этой карте можно в любое время, без обращения в налоговую, получить актуальные данные по налогам, суммам налогового долга, авансовым платежам.

  • Данные по отдельным компаниям и госпредприятиям не предоставляются. Но можно фильтровать информацию по:

    • регионам и территориальным общинам;

    • видам экономической деятельности;

    • налогам и видам бюджетов;

    • системам налогообложения;

    • по типам и статусу плательщиков налогов (например, по крупному, среднему и малому бизнесу).

  • Для примера, на карте можно посмотреть, сколько налогов в каждом регионе платят ФОП 1-й, 2-й и 3-й группы.

Сейчас карта работает в тестовом режиме. В будущем налоговая планирует добавить на нее графики, показатели на отчетную дату по сравнению с предыдущим периодом и так далее.

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