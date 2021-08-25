Биткоин взлетел до $50 тысяч. На рынок возвращаются «киты»

С конца июня «кита» — инвесторы, которые имеют в собственности более $ 50 млн в биткоинах — снова начали покупать эту криптовалюту. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные блокчейн-фирмы Chainalysis.

Chainalysis пришел к выводу, что крупные инвесторы оказывают значительное влияние на цену криптовалюты. Когда они покупают больше цифровых активов, цены растут, когда начинают их продавать — цены падают.

Активность биткоин-«китов» связывают с колебаниями цены в этом году. Филип Градвел, главный экономист Chainalysis, считает, что эти инвесторы были «движущей силой» рынка до конца февраля.

Как менялось поведение «китов»

Активность «китов» колебалась вместе с волатильностью биткоина. В начале года они преимущественно покупали криптовалюту, но начали продавать ее в марте, когда биткоин начал дешеветь. Согласно данным Chainalysis, пик продаж пришелся на апрель.

С конца июня до 22 августа крупные инвесторы приобрели биткоинов на сумму около $10 млрд (по цене на 24 августа). Теперь их запасы уже вернулись к февральскому уровню.

Крупные инвесторы также склонны удерживать криптовалюту дольше. По данным Chainalysis, «киты» удерживают, в среднем, по крайней мере 75% приобретенных биткоинов.

Напомним

Курс биткоина 23 августа пробил отметку в $50 тыс — его самое высокое значение за три месяца. Капитализация криптовалюты достигла $940 млрд.

Ранее «Минфин» писал, что по словам аналитика NewsBTC Аяша Джиндала, биткоин начал новую волну роста от зоны поддержки в $45,5 тыс. и теперь, вероятно, поднимется выше $48 тыс.

Курс биткоина поднимался до исторического максимума в $64,3 тыс. 14 апреля. После этого цена главной криптовалюты начала снижаться. 22 июня стоимость цифровой монеты упала до $28,8 тыс. впервые с января текущего года.