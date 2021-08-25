Индекс NASDAQ Composite впервые в истории превысил 15 тысяч пунктов

Один из основных американских фондовых индексов NASDAQ Composite (составлен из бумаг всех компаний, торгуемых на бирже NASDAQ) впервые в истории поднялся выше отметки 15 тыс. пунктов. Новый рекорд индекса был установлен на торгах 24 августа на уровне 15027,16 пункта. Об этом пишет РБК.

Фото: investprofit.info

Торги на бирже

Промышленный индекс Dow Jones в начале торгов в США во вторник рос на 0,18%, до 35?399,11 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,23% — до 4489,92 пункта.

Что подтолкнуло индексы

Официальное одобрение вакцины компании Pfizer Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подтолкнуло индекс NASDAQ к новым максимумам.

Ралли торгующихся в США акций китайских технологических компаний также способствовало росту NASDAQ: бумаги Pinduoduo выросла на 17% после того, как онлайн-ретейлер сообщила о своей первой квартальной прибыли.

Бумаги JD.com подорожали на 12% за день после публикации квартальных результатов и комментариев о том, что китайский гигант онлайн-торговли не ожидает каких-либо негативных последствий из-за изменений в регулировании работы крупных китайских технологических компаний.

Выступление Пауэлла

На рынке сохраняется оптимизм в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул 26?28 августа. Он может дать представление о том, как и когда Федеральная резервная система планирует сократить свою программу покупки активов.

«Позитивом для рынка стали надежды на то, что ФРС США может повременить со сворачиванием мягкой денежно-кредитной политики. Так, президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что может пересмотреть свою „ястребиную“ позицию, если коронавирус продолжит негативно влиять на экономику», — указали эксперты «БКС Мир инвестиций».

В Goldman Sachs ожидают, что регулятор начнет постепенно сокращать объем выкупа активов в ноябре — для начала на сумму около $15 млрд в месяц.

Сейчас ФРС выкупает активы на рынке на $120 млрд каждый месяц. Прогноз на ноябрь в сочетании с темпами сворачивания выкупа активов на $15 млрд в месяц на каждом заседании ФРС будет означать, что финальный этап сворачивания стимулов придется на сентябрь 2022 года, подсчитали эксперты.