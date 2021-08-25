Индекс NASDAQ Composite впервые в истории превысил 15 тысяч пунктов
Один из основных американских фондовых индексов NASDAQ Composite (составлен из бумаг всех компаний, торгуемых на бирже NASDAQ) впервые в истории поднялся выше отметки 15 тыс. пунктов. Новый рекорд индекса был установлен на торгах 24 августа на уровне 15027,16 пункта. Об этом пишет РБК.
Торги на бирже
Промышленный индекс Dow Jones в начале торгов в США во вторник рос на 0,18%, до 35?399,11 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,23% — до 4489,92 пункта.
Что подтолкнуло индексы
Официальное одобрение вакцины компании Pfizer Управлением США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подтолкнуло индекс NASDAQ к новым максимумам.
Ралли торгующихся в США акций китайских технологических компаний также способствовало росту NASDAQ: бумаги Pinduoduo выросла на 17% после того, как онлайн-ретейлер сообщила о своей первой квартальной прибыли.
Бумаги JD.com подорожали на 12% за день после публикации квартальных результатов и комментариев о том, что китайский гигант онлайн-торговли не ожидает каких-либо негативных последствий из-за изменений в регулировании работы крупных китайских технологических компаний.
Выступление Пауэлла
На рынке сохраняется оптимизм в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул 26?28 августа. Он может дать представление о том, как и когда Федеральная резервная система планирует сократить свою программу покупки активов.
«Позитивом для рынка стали надежды на то, что ФРС США может повременить со сворачиванием мягкой денежно-кредитной политики. Так, президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что может пересмотреть свою „ястребиную“ позицию, если коронавирус продолжит негативно влиять на экономику», — указали эксперты «БКС Мир инвестиций».
В Goldman Sachs ожидают, что регулятор начнет постепенно сокращать объем выкупа активов в ноябре — для начала на сумму около $15 млрд в месяц.
Сейчас ФРС выкупает активы на рынке на $120 млрд каждый месяц. Прогноз на ноябрь в сочетании с темпами сворачивания выкупа активов на $15 млрд в месяц на каждом заседании ФРС будет означать, что финальный этап сворачивания стимулов придется на сентябрь 2022 года, подсчитали эксперты.