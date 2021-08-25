Китай назвал основные требования к компаниям для выхода на биржу

В начале июля Госсовет Китая заявил, что пересмотрит правила IPO китайских компаний за границей, а за теми, кто уже провел листинг, усилит надзор.

Источники Bloomberg рассказывали, что власти Китая планируют также заставить китайские публичные компании согласовывать с ними дополнительные выпуски акций на зарубежных рынках.