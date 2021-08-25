Китай назвал основные требования к компаниям для выхода на биржу
Китайским компаниям, которые хотят выйти на биржу, в том числе за рубежом, должны соблюдать два основных правила, заявил замминистра по кибербезопасности страны Шэн Ронхуа. Об этом пишет Forbes со ссылкой на CNBC.
Шэн выступил с этим заявлением в ходе обсуждения новой политики защиты важной информационной инфраструктуры Китая, которая должна вступить в силу 1 сентября.
Он пояснил, что такой инфраструктурой считаются те области, в которых нарушение работоспособности или потеря данных могут поставить под угрозу национальную безопасность, экономику и общественные интересы.
В соответствии с новым документом в число таких отраслей попали коммуникационные и информационные услуги, энергетика, транспорт, водоснабжение, финансы и коммунальные услуги.
Предыстория
В начале июля Госсовет Китая заявил, что пересмотрит правила IPO китайских компаний за границей, а за теми, кто уже провел листинг, усилит надзор.
Источники Bloomberg рассказывали, что власти Китая планируют также заставить китайские публичные компании согласовывать с ними дополнительные выпуски акций на зарубежных рынках.
В прошлом году из-за давления властей было отменено IPO Ant Group Джека Ма на $34,4 млрд, которое стало бы крупнейшим за всю историю.
Позже, несмотря на предупреждения властей, на IPO решился китайский агрегатор такси Didi, который в ходе листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже привлек более $4,4 млрд. Размещение вызвало недовольство Пекина, и после IPO китайский регулятор начал расследование против Didi, а позже потребовал удалить сервис из магазинов приложений.
Накануне новые требования к китайским компаниям, которые хотят зарегистрироваться в Нью-Йорке в качестве участников фондового рынка, подготовила и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Речь идет о более полном раскрытии информации об использовании ими офшорных компаний с переменным интересом для IPO, а также о последствиях для инвесторов и рисках вмешательства китайских властей в деятельность компаний.