Gerdau создаст в Мексике из трех компаний одну под названием Gerdau Corsa

Как сообщает SteelOrbis, совет директоров бразильской компании Gerdau утвердил план реструктуризации своих активов в Мексике.



Как известно, к активам компании относятся заводы Gerdau Siderful S.A.de C.V., Aceros Corsa S.A. de C.V. и Gerdau Corsa S.A.P.I, расположенные в Мехико.



Новый план реструктуризации подразумевает слияние этих трех компаний в одну под названием Gerdau Corsa. Это слияние упрощает корпоративную структуру, снижает расходы и улучшает финансовое планирование.



