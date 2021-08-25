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2021-08-25
Gerdau создаст в Мексике из трех компаний одну под названием Gerdau Corsa
Как сообщает SteelOrbis, совет директоров бразильской компании Gerdau утвердил план реструктуризации своих активов в Мексике.
Как известно, к активам компании относятся заводы Gerdau Siderful S.A.de C.V., Aceros Corsa S.A. de C.V. и Gerdau Corsa S.A.P.I, расположенные в Мехико.
Новый план реструктуризации подразумевает слияние этих трех компаний в одну под названием Gerdau Corsa. Это слияние упрощает корпоративную структуру, снижает расходы и улучшает финансовое планирование.
МинПром по материалам MetalTorg.Ru