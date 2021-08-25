Полиция Австралии конфисковала $6 миллионов в биткоинах

Полиция австралийского штата Виктория изъяла у наркотороговцев почти 8,5 млн австралийских долларов ($6 млн) в криптовалюте. Это крупнейшая в истории страны конфискация цифровых активов. Согласно информации местного новостного агентства The Age, у преступников изъяли биткоин, пишет bloomchain.

Фото: ua.today

Что известно

«Это версия незаконного оборота наркотиков и отмывания денег 21-го века, когда преступники используют технологии, чтобы причинить вред обществу», — прокомментировал глава Управления полиции Виктории по борьбе с преступностью Мик Фрюен.

Злоумышленниками оказались 31-летняя женщина и 30-летний мужчина. Правоохранительные органы считают, что для продажи наркотиков за BTC они использовали даркнет-маркетплейс Silk Road. Это популярная торговая площадка даркнета, которая одной из первых позволила совершать покупки в биткоин.

Пользователи Silk Road могли приобретать незаконные товары, пока в 2013 году маркетплейс не закрыло ФБР. Объем продаж платформы за два года составил около $1,2 млрд.

Напомним

Недавно правительство США заявило, что будет платить информаторам даркнета в криптовалюте. Программа «Вознаграждение за правосудие» (RFJ) предлагает до $10 млн за идентификацию или местонахождение преступников.

Напомним, что глава bitcoin-миксера Helix Ларри Хармон признал себя виновным в отмывании преступных доходов. За время работы с даркнет-маркетплейсом Alpha Bay миксер отмыл около 354?468 биткоинов.