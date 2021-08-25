Комиссия по ценным бумагам и биржам США ужесточила требования к китайским компаниям
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдала новые требования к раскрытию информации китайским компаниям, желающим зарегистрироваться в Нью-Йорке в качестве участников фондового рынка. Об этом
Новые требования
Как пишет Forbes, некоторые китайские компании получили более подробные инструкции от SEC, в них говорится о более полном раскрытии информации об использовании ими офшорных компаний с переменным интересом (VIE) для IPO, а также о последствиях для инвесторов и рисках вмешательства китайских властей в деятельность компаний. того, что китайские власти будут вмешиваться в деятельность компаний.
Так, в одном из писем SEC говорится, что компания должна описать тип корпоративной структуры и как она может повлиять на инвесторов и стоимость инвестиций.
В письме SEC требует объяснить, как и почему договорные соглашения могут быть менее эффективными, чем прямое владение, и что «компания может понести существенные затраты на обеспечение соблюдения условий соглашений».
Она попросила китайские компании раскрыть информацию в случаях, когда «инвесторы никогда не смогут напрямую владеть долями в китайской операционной компании». Многие китайские компании используют налоговые гавани, такие как Каймановы острова.
«Воздержитесь от использования таких терминов, как „мы“ или „наш“, при описании деятельности или функций VIE», — говорится в письме.
Предыстория
В июле, через несколько дней после IPO сервиса такси Didi Global китайские регуляторы запретили ему регистрировать новых пользователей. За этим шагом последовали репрессии в отношении технологических и частных образовательных компаний.
Комиссия запросила у некоторых компаний более подробную информацию о случаях, когда они не соблюдают закон США об ответственности иностранных компаний за раскрытие регуляторам информации о бухгалтерском учете.
Китай не позволял компаниям делиться данными своих аудиторов с Советом по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США. В прошлом месяце SEC отстранила председателя совета директоров, который потерпел неудачу в своем стремлении обеспечить независимый аудит китайских компаний, зарегистрированных в Соединенных Штатах.