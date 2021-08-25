Комиссия по ценным бумагам и биржам США ужесточила требования к китайским компаниям

Как пишет Forbes, некоторые китайские компании получили более подробные инструкции от SEC, в них говорится о более полном раскрытии информации об использовании ими офшорных компаний с переменным интересом (VIE) для IPO, а также о последствиях для инвесторов и рисках вмешательства китайских властей в деятельность компаний. того, что китайские власти будут вмешиваться в деятельность компаний.

Так, в одном из писем SEC говорится, что компания должна описать тип корпоративной структуры и как она может повлиять на инвесторов и стоимость инвестиций.