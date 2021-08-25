Рынок акций США закрылся ростом. Dow Jones прибавил 0,61%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и сырья. Об этом пишет investing.

Фото: mind.uа

Торги на бирже

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,61%, индекс S&P 500 подорожал на 0,85%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 1,55%.

Индекс Dow Jones

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции Boeing Co, которые подорожали на 6,73 п. (3,16%), закрывшись на отметке в 219,40. Котировки Chevron Corp выросли на 2,43 п. (2,58%), завершив торги на уровне 96,73. Бумаги Intel Corporation выросли в цене на 1,22 п. (2,35%), закрывшись на отметке 53,23.

Лидерами падения стали акции UnitedHealth Group Incorporated, цена которых упала на 4,35 п. (1,01%), завершив сессию на отметке 425,36. Акции Walmart Inc поднялись на 1,00 п. (0,66%), закрывшись на уровне 150,45, а The Travelers Companies Inc снизились в цене на 0,94 п. (0,58%) и завершили торги на отметке 159,90.

Индекс S&P 500

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции APA Corporation, которые подорожали на 7,59% до отметки 17,29, Occidental Petroleum Corporation, которые набрали 6,92%, закрывшись на уровне 23,47, а также акции Xilinx Inc, которые повысились на 6,41%, завершив сессию на отметке 153,52.

Лидерами падения стали акции Cboe Global Markets Inc, которые снизились в цене на 2,74%, закрывшись на отметке 126,20. Акции компании Rollins Inc потеряли 2,42% и завершили сессию на уровне 38,38. Котировки Xcel Energy Inc снизились в цене на 2,29% до отметки 68,99.

Индекс NASDAQ Composite

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам торгов были акции Trillium Therapeutics Inc, которые подорожали на 188,83% до отметки 17,590, Vivos Therapeutics Inc, которые набрали 53,65%, закрывшись на уровне 5,900, а также акции Canoo Inc, которые повысились на 31,81%, завершив сессию на отметке 7,790.

Лидерами падения стали акции Regencell Bioscience Holdings Ltd, которые снизились в цене на 28,50%, закрывшись на отметке 13,70. Акции компании Marketwise Inc потеряли 16,69% и завершили сессию на уровне 6,790. Котировки Flora Growth Corp снизились в цене на 13,96% до отметки 10,910.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2308) превысило количество закрывшихся в минусе (968), а котировки 128 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2719 компаний подорожали, 882 снизились, a 150 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 7,60% до отметки 17.15.

Торги по золоту и нефти

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 1,29%, или 23,00, достигнув отметки $1.807,00 за тройскую унцию.

Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 5,31%, или 3,30, до $65,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 5,25%, или 3,40, до отметки $68,15 за баррель.

Рынок Форекс

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,41% до 1,1744, а котировки USD/JPY упали на 0,09%, достигнув отметки 109,70.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,53% до 93,013.