Рынок акций США закрылся ростом. Dow Jones прибавил 0,61%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и сырья. Об этом пишет investing.

Рынок акций США закрылся ростом. Dow Jones прибавил 0,61%
Фото: mind.uа

Торги на бирже

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,61%, индекс S&P 500 подорожал на 0,85%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 1,55%.

Индекс Dow Jones

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции Boeing Co, которые подорожали на 6,73 п. (3,16%), закрывшись на отметке в 219,40. Котировки Chevron Corp выросли на 2,43 п. (2,58%), завершив торги на уровне 96,73. Бумаги Intel Corporation выросли в цене на 1,22 п. (2,35%), закрывшись на отметке 53,23.

Лидерами падения стали акции UnitedHealth Group Incorporated, цена которых упала на 4,35 п. (1,01%), завершив сессию на отметке 425,36. Акции Walmart Inc поднялись на 1,00 п. (0,66%), закрывшись на уровне 150,45, а The Travelers Companies Inc снизились в цене на 0,94 п. (0,58%) и завершили торги на отметке 159,90.

Индекс S&P 500

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции APA Corporation, которые подорожали на 7,59% до отметки 17,29, Occidental Petroleum Corporation, которые набрали 6,92%, закрывшись на уровне 23,47, а также акции Xilinx Inc, которые повысились на 6,41%, завершив сессию на отметке 153,52.

Лидерами падения стали акции Cboe Global Markets Inc, которые снизились в цене на 2,74%, закрывшись на отметке 126,20. Акции компании Rollins Inc потеряли 2,42% и завершили сессию на уровне 38,38. Котировки Xcel Energy Inc снизились в цене на 2,29% до отметки 68,99.

Индекс NASDAQ Composite

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам торгов были акции Trillium Therapeutics Inc, которые подорожали на 188,83% до отметки 17,590, Vivos Therapeutics Inc, которые набрали 53,65%, закрывшись на уровне 5,900, а также акции Canoo Inc, которые повысились на 31,81%, завершив сессию на отметке 7,790.

Лидерами падения стали акции Regencell Bioscience Holdings Ltd, которые снизились в цене на 28,50%, закрывшись на отметке 13,70. Акции компании Marketwise Inc потеряли 16,69% и завершили сессию на уровне 6,790. Котировки Flora Growth Corp снизились в цене на 13,96% до отметки 10,910.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2308) превысило количество закрывшихся в минусе (968), а котировки 128 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2719 компаний подорожали, 882 снизились, a 150 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 7,60% до отметки 17.15.

Торги по золоту и нефти

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 1,29%, или 23,00, достигнув отметки $1.807,00 за тройскую унцию.

Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 5,31%, или 3,30, до $65,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 5,25%, или 3,40, до отметки $68,15 за баррель.

Рынок Форекс

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,41% до 1,1744, а котировки USD/JPY упали на 0,09%, достигнув отметки 109,70.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,53% до 93,013.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Безос вернул себе звание самого богатого человека мираБезос вернул себе звание самого богатого человека мира
В Украине создадут биокластер, в котором будут делать вакцины и тесты на инфекционные болезни, - ШмыгальВ Украине создадут биокластер, в котором будут делать вакцины и тесты на инфекционные болезни, - Шмыгаль
Старейший банк мира могут продать после провала стресс-тестированияСтарейший банк мира могут продать после провала стресс-тестирования
Еще один центробанк предупредил Binance о незаконности работы в странеЕще один центробанк предупредил Binance о незаконности работы в стране
Инструкция к компьютеру Apple II с подписью Стива Джобса ушла с молотка за $787 тысячИнструкция к компьютеру Apple II с подписью Стива Джобса ушла с молотка за $787 тысяч
Блок рекламы


Похожие новости
Все еще не на дне: инвесторы бегут из китайских акцийВсе еще не на дне: инвесторы бегут из китайских акций
Евробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынокЕвробонды «Укрзализныци» вышли на украинский рынок
Intel сообщила, что владеет небольшим пакетом акций криптобиржи CoinbaseIntel сообщила, что владеет небольшим пакетом акций криптобиржи Coinbase
В июле финансовый рынок покинуло 21 финучреждение (инфографика)В июле финансовый рынок покинуло 21 финучреждение (инфографика)
Японская Kobe Steel заявила о прибыли, обусловленной ростом производстваЯпонская Kobe Steel заявила о прибыли, обусловленной ростом производства
Нелегальный рынок топлива. Госбюджет ежегодно теряет 20 миллиардовНелегальный рынок топлива. Госбюджет ежегодно теряет 20 миллиардов
Цена акций AMD бьёт рекорды пятый день подряд — всё благодаря хорошему квартальному отчётуЦена акций AMD бьёт рекорды пятый день подряд — всё благодаря хорошему квартальному отчёту
Главные события на фондовых биржах за 3 августа: Денег много — рынок США снова растетГлавные события на фондовых биржах за 3 августа: Денег много — рынок США снова растет
Финансовый регулятор США хочет контролировать рынок криптовалют, где царит «Дикий Запад»Финансовый регулятор США хочет контролировать рынок криптовалют, где царит «Дикий Запад»
Главные события на фондовых биржах 2 августа: Рынок США опять застрял у максимумовГлавные события на фондовых биржах 2 августа: Рынок США опять застрял у максимумов
Последние новости
Подгружаем последние новости