Акции связанных с биткоином компаний выросли после взлета криптовалюты

Акции первой публичной криптовалютной биржи Coinbase выросли на 4% — до $267,3 на предварительных торгах на бирже NASDAQ. Об этом пишет РБК.

Фото: rbc.ua

Подорожание бумаг

Также подорожали бумаги крупнейшего среди публичных компаний держателя криптовалюты, компании Microstrategy — на 4,5%, до $749 за акцию. Бумаги банка Silvergate Capital, который специализируется на работе с цифровыми валютами, прибавили 2,4% и поднялись до $103,2.

Рост также наблюдается в бумагах других компаний, связанных с криптовалютной индустрией, в том числе в акциях PayPal (+1%), Square (+0,9%), Tesla (+0,8%) и NVIDIA (+1,2%).

Предыстория

23 августа курс биткоина на криптобирже Binance превысил $50 тыс впервые с середины мая.

Улучшению настроений инвесторов в отношении рынка криптовалют также способствовало сообщение платежной системы PayPal о том, что она предоставит возможность совершать операции с криптовалютами клиентам из Великобритании, пишет Bloomberg. Они получат возможность покупать, продавать и хранить Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin на сумму от 1 фунта стерлингов.

Пользователи из Великобритании также получат доступ к образовательному контенту и смогут отслеживать курсы криптовалют в реальном времени. До сих пор покупка и продажа криптовалюты была доступна только клиентам PayPal в США .

Ранее «Минфин» писал, что по словам аналитика NewsBTC Аяша Джиндала, биткоин начал новую волну роста от зоны поддержки в $45,5 тыс. и теперь, вероятно, поднимется выше $48 тыс.

Курс биткоина поднимался до исторического максимума в $64,3 тыс. 14 апреля. После этого цена главной криптовалюты начала снижаться. 22 июня стоимость цифровой монеты упала до $28,8 тыс. впервые с января текущего года.