Binance ввела обязательную верификацию пользователей

Новые пользователи Binance должны пройти проверку личности, чтобы получить доступ к продуктам и сервисам биткоин-биржи, включая внесение криптовалютных депозитов, торговлю и вывод средств. Об этом пишет Forklog.

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Действующим клиентам компания рекомендует завершить верификацию во избежание ограничений в доступе. Не прошедшим проверку биржа оставит только возможности вывода средств, отмены ордеров и закрытия позиций. Меры будут вводиться поэтапно.

В Binance объяснили обновление политики усилиями по внедрению норм KYC и AML для лучшей защиты пользователей и борьбе с финансовыми преступлениями.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы создать устойчивую экосистему, безопасную для всех участников», — заявил основатель и CEO биржи Чанпэн Чжао.

Напомним

Ранее Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах компании по обеспечению комплаенса и защиты клиентов.

«Бойкот» Binance

В 2021 году торговая площадка столкнулась с давлением мировых финансовых регуляторов.

Ранее Binance заявила, что с 14 октября прекратит поддержку токенизированных акций.

Напомним, в июне Управление по финансовому надзору Великобритании запретило компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения.

Каймановы острова начали проверку работы Binance, Таиланд обвинил компанию в деятельности без лицензии, Япония вынесла ей очередное предупреждение.

Польские регуляторы предупредили потребителей о рисках взаимодействия с платформой, а Италия и Мальта — о нерегулируемой деятельности Binance.

На фоне давления со стороны регуляторов глава компании Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах Binance по обеспечению комплаенса и защиты клиентов.

Биржа Binance