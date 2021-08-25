Binance ввела обязательную верификацию пользователей
Новые пользователи Binance должны пройти проверку личности, чтобы получить доступ к продуктам и сервисам биткоин-биржи, включая внесение криптовалютных депозитов, торговлю и вывод средств. Об этом пишет Forklog.
Действующим клиентам компания рекомендует завершить верификацию во избежание ограничений в доступе. Не прошедшим проверку биржа оставит только возможности вывода средств, отмены ордеров и закрытия позиций. Меры будут вводиться поэтапно.
В Binance объяснили обновление политики усилиями по внедрению норм KYC и AML для лучшей защиты пользователей и борьбе с финансовыми преступлениями.
«Мы видим свою миссию в том, чтобы создать устойчивую экосистему, безопасную для всех участников», — заявил основатель и CEO биржи Чанпэн Чжао.
Напомним
Ранее Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах компании по обеспечению комплаенса и защиты клиентов.
«Бойкот» Binance
В 2021 году торговая площадка столкнулась с давлением мировых финансовых регуляторов.
Ранее Binance заявила, что с 14 октября прекратит поддержку токенизированных акций.
Напомним, в июне Управление по финансовому надзору Великобритании запретило компании Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения.
Каймановы острова начали проверку работы Binance, Таиланд обвинил компанию в деятельности без лицензии, Япония вынесла ей очередное предупреждение.
Польские регуляторы предупредили потребителей о рисках взаимодействия с платформой, а Италия и Мальта — о нерегулируемой деятельности Binance.
На фоне давления со стороны регуляторов глава компании Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах Binance по обеспечению комплаенса и защиты клиентов.
Биржа Binance
Binance — один из ключевых операторов на быстро развивающемся крипторынке. Она предлагает широкий спектр услуг клиентам по всему миру, включая торговлю десятками цифровых монет, фьючерсами, опционами, фондовыми токенами, а также сберегательные счета и кредитование.