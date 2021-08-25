Американская Arconic расширяет производство алюминия

Американская Arconic расширяет производство алюминия

Американский производитель алюминиевой продукции Arconic, в начале 2020 г. отделившийся от корпорации Alcoa, планирует инвестировать около $100 млн. в расширение производительности своего завода Blount в штате Теннесси.

Компания пока не сообщает, на сколько увеличит выпуск продукции, но отмечает, что нарастит выпуск баночного листа и алюминиевого листового проката промышленного назначения.

По словам Нанду Шринивасана, президента Arconic Global Rolled Products, спрос на алюминиевую продукцию в американской промышленности растет высокими темпами. Кроме того, алюминиевая упаковка, которую можно рециклировать, теснит менее экологичный пластик.

Вообще, американский рынок алюминия находится на подъеме благодаря широкомасштабным программам поддержки населения и бизнеса за счет денежной эмиссии. Кроме того, усиление протекционистской защиты с помощью антидемпинговых пошлин позволило американским производителям нарастить свою долю на внутреннем рынке. Не только Arconic, но и некоторые другие компании в последнее время приняли решения о расширении мощностей.

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