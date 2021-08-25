На Ровенщине СБУ разоблачила схему незаконной добычи базальта на 70 млн грн

"Свои" месторождения злоумышленники охраняли с незарегистрированным оружием.

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах. Подпольные карьеры были обустроены на территории Костопольского района Ровенской области.

По предварительной оценке экспертов, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб более чем 70 млн грн. Устанавливается размер ущерба нанесенный окружающей среде, сообщает пресс-центр СБУ.

"Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры. Без разрешения на специальное недропользование дельцы наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе. Горные породы они скрыто сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм", - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам незаконного промысла и проживания организаторов схемы, а также по юридическим адресам их коммерческой структуры, правоохранители обнаружили:

  • компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок;

  • 7 транспортных средств и оборудование для добычи горных пород;

  • большие суммы наличности, вероятно полученные преступным путем;

  • гранату Ф-1 с запалом;

  • более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм;

  • незарегистрированное стрелковое оружие.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в июне Служба безопасности Украины обвинила компанию "Первомайский спецкарьер", фактическим владельцем которой является подстанционный бизнесмен Араик Амирханян, в нанесении государству ущерба на сумму 280 млн гривен.

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